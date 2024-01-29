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Эрдоган: Турция запустит свою ракету в космос

Эрдоган: Турция запустит свою ракету в космос Турция запустит свою ракету в космос.
В регионе
29 января 2024 г. 23:47
Эрдоган: Турция запустит свою ракету в космос

Турция запустит свою ракету в космос.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед молодежью в Эскишехире.

В своем выступлении Эрдоган упомянул турецкую программу подготовки космонавтов, которую он назвал новым историческим шагом в космических исследованиях Турции.

"В ближайшие годы мы отправим в космос собственную ракету с астронавтами, которых мы подготовили в рамках этих программ", - сказал он.

Напомним, что 12 сентября 2023 года NASA и компании Axiom Space объявили о завершении формирования экипажа космической миссии SpaceX AX-3 (Axiom Mission 3), в состав которого был включен первый астронавт в истории Турции Альпер Гезеравджы.

18 января 2024 года космический корабль Crew Dragon, на борту которого наряду с Гезеравджы находились участники миссии SpaceX AX-3 — командир Майкл Лопес-Алегрия, пилот Уолтер Вилладей, специалист миссии Маркус Вандт – стартовал к Международной космической станции, 20 января Crew Dragon пристыковался к МКС.

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