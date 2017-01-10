Эрдоган: Турция вынуждена в одиночку бороться с терроризмом

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ "С учетом того, что Турция сегодня является сильным государством, страна подвергается давлению как изнутри страны, так и из-за рубежа".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на встрече с представителями местных исполнительных властей в президентской резиденции в Бештепе.

"Мы видим, как страны, которые до вчерашнего дня были одними из первых в борьбе с ИГ, сегодня демонстрируют совершенно иную позицию. Меня возмущает подобное двуличное поведение многих стран. Пережитое нами показывает, что борьбу с террором в Турции и операции в регионе мы вынуждены проводить сами, за счет собственных возможностей и с помощью своих детей", - подчеркнул Эрдоган.