Эрдоган: Турция всегда готова принять саммит по Украине

    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 13:16
    Турция всегда готова принять саммит для решения российско-украинского кризиса.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.

    Оценивая Стамбульскую формулу для решения российско-украинского кризиса, турецкий лидер сказал:

    "Мы в любой момент готовы принять саммит для решения российско-украинского кризиса. Любой диалог, на наш взгляд, поможет приблизить конец этой войны. С самого начала мы отстаивали идею справедливого мира и прилагали к этому усилия. У нас хорошие отношения с обеими сторонами, и мы заслужили их доверие. Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать его на благо человечества".

