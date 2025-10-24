Эрдоган: Турция всегда готова принять саммит по Украине

Турция всегда готова принять саммит для решения российско-украинского кризиса.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.

Оценивая Стамбульскую формулу для решения российско-украинского кризиса, турецкий лидер сказал:

"Мы в любой момент готовы принять саммит для решения российско-украинского кризиса. Любой диалог, на наш взгляд, поможет приблизить конец этой войны. С самого начала мы отстаивали идею справедливого мира и прилагали к этому усилия. У нас хорошие отношения с обеими сторонами, и мы заслужили их доверие. Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать его на благо человечества".