​Эрдоган: Турция противостоит тем, кто стремится задушить ее

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ "Турция противостоит тем, кто стремится задушить нашу нацию. Несмотря на все проблемы и недостатки, Турецкая Республика существует 92 года и с божьей помощью, будет существовать еще многие века".

Как передает Report, с таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, на торжественном приеме в честь Дня основания Республики, отмечаемого ежегодно в Турции 29 октября.

Глава турецкого государства заявил, что Турция к 2023 году (100-летие республики) будет страной, где уважают права каждого человека, и граждане страны будут жить в атмосфере братства и единения.

По словам Эрдогана, сегодня Турция является источником надежды не только для своих граждан, но и всех порабощенных народов и людей мира.

Отметим, что в этом году также отмечается 716 лет со дня основания Османской империи.

Напомним, что 28 октября, в Стамбуле отряды полиции захватили офис двух оппозиционных телеканалов - Kanal türk и Bugün TV. Правозащитники назвали действия правоохранительных структур попыткой власти ввести цензуру в стране, за несколько дней до парламентских выборов.