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Эрдоган: Турция прилагает усилия для установления мира между Азербайджаном и Арменией

Эрдоган: Турция прилагает усилия для установления мира между Азербайджаном и Арменией Анкара прилагает усилия для установления мира между Азербайджаном и Арменией.
В регионе
26 сентября 2024 г. 22:08
Эрдоган: Турция прилагает усилия для установления мира между Азербайджаном и Арменией

Анкара прилагает усилия для установления мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Судя по подходу Пашиняна, у него нет никакого негативного настроя. Турция, как нас просят, стремится обеспечить мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, чтобы они могли мирно соседствовать. Мы стремимся к этому", - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган выразил уверенность, что ряд вопросов между Азербайджаном и Арменией будет решен.

"Я надеюсь, что мы сможем поэтапно решить эти вопросы между Азербайджаном и Арменией. Обе стороны на самом деле выступают за мир. В настоящее время Азербайджан ожидает этого и прилагает усилия. Мы верим, что создаваемая мирная и спокойная среда будет лучшим решением для всех", - отметил президент Турции.

По словам Эрдогана, мир между Арменией и Азербайджаном откроет новые возможности для обеих стран. Он также добавил, что результат мирного процесса окажет положительное влияние и на нормализацию отношений между Турцией и Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh üçün çalışırıq

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