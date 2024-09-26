Эрдоган: Турция прилагает усилия для установления мира между Азербайджаном и Арменией

Анкара прилагает усилия для установления мира между Азербайджаном и Арменией.

Анкара прилагает усилия для установления мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Судя по подходу Пашиняна, у него нет никакого негативного настроя. Турция, как нас просят, стремится обеспечить мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, чтобы они могли мирно соседствовать. Мы стремимся к этому", - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган выразил уверенность, что ряд вопросов между Азербайджаном и Арменией будет решен.

"Я надеюсь, что мы сможем поэтапно решить эти вопросы между Азербайджаном и Арменией. Обе стороны на самом деле выступают за мир. В настоящее время Азербайджан ожидает этого и прилагает усилия. Мы верим, что создаваемая мирная и спокойная среда будет лучшим решением для всех", - отметил президент Турции.

По словам Эрдогана, мир между Арменией и Азербайджаном откроет новые возможности для обеих стран. Он также добавил, что результат мирного процесса окажет положительное влияние и на нормализацию отношений между Турцией и Арменией.