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Эрдоган: Турция прекращает торговые отношения с Израилем

Эрдоган: Турция прекращает торговые отношения с Израилем Турция разрывает торговые отношения с Израилем.
В регионе
13 ноября 2024 г. 15:07
Эрдоган: Турция прекращает торговые отношения с Израилем

Турция разрывает торговые отношения с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция прекратила торговлю и связи с Израилем, в этом вопросе поставлена точка. Мы до конца будем поддерживать Палестину в ее справедливой борьбе", - отметил он.

Эрдоган выразил надежду на то, что победивший на прежзидентских выборах в США Дональд Трамп предпримет иные шаги в отношении региона.

"Поступающие периодически сообщения могут вызывать у нас беспокойство, нам нужно дождаться января", - сказал он, призвав страны прекратить поставки оружия Израилю.

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