    Турецкий лидер: Турция не позволит дестабилизировать ситуацию в Сирии

    В регионе
    • 08 октября, 2025
    • 12:52
    Турецкий лидер: Турция не позволит дестабилизировать ситуацию в Сирии

    Сдержанное поведение Турции в сирийском вопросе не должно восприниматься как слабость.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, возвращаясь из Азербайджана.

    По его словам, территориальная целостность Сирии остается приоритетом для Турции:

    "Официальная Анкара никогда не позволит дестабилизировать ситуацию в Сирии. Турция внимательно следит за всеми процессами. Наше сдержанное поведение не должно восприниматься как слабость. Сирийские Демократические Силы должны выполнить свои обещания и завершить интеграцию с местной властью".

    Эрдоган отметил, что прочный мир возможен лишь при сотрудничестве с Анкарой и Дамаском:

    "Альянс турков, курдов и арабов является ключом к вечному миру и безопасности в регионе. Никто не должен поддаваться провокациям и ложным стремлениям. Территориальная целостность Сирии является нашим приоритетом. Руководство Сирии придерживается того же мнения. Турция продолжит поддерживать сирийский народ".

    Türkiyə lideri: Suriya məsələsində təmkinli davranışımız acizlik deyil
    Erdogan: Türkiye's patience on Syria is not weakness

