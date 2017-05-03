Эрдоган: Турция не допустит создания на границе Сирии формирований, угрожающих ее нацбезопасности

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Турция находится рядом с Россией в борьбе с терроризмом.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

"Турция рядом с российскими друзьями в борьбе с терроризмом", - заявил Эрдоган.

Говоря об урегулировании конфликта в Сирии, турецкий президент особо отметил, что Турция не допустит создания на ее границе с Сирией формирований, угрожающих ее нацбезопасности.

"Переговоры по Сирии в Астане должны укрепить перемирие, но некоторые саботируют этот процесс", - отмечает глава турецкого государства.

Президент Турции подчеркнул, что его страна не делает различий между террористами. "Террористы – общий враг всего человечества. Нет никакой разницы между терактами в Брюсселе, Москве или Стамбуле. Уничтожение терроризма – общая цель всех стран. Мы не позволим террористам укреплять позиции у границ Турции и предпримем все необходимые шаги в этом направлении", - отметил президент.

Он добавил, что результаты переговоров с российским коллегой будут видны уже через несколько дней.