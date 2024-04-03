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Эрдоган: Турция намерена полностью покончить с террором в регионе

Эрдоган: Турция намерена полностью покончить с террором в регионе Турция намерена полностью покончить с терроризмом как на своей территории, так и в окружающем ее регионе.
В регионе
3 апреля 2024 г. 22:46
Эрдоган: Турция намерена полностью покончить с террором в регионе

Турция намерена полностью покончить с терроризмом как на своей территории, так и в окружающем ее регионе.

Как передает Report, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на ифтаре (вечерний прием пищи в месяц Рамазан - ред.) с представителями правоохранительных органов.

"Мы полны решимости показать всем, что в будущем Турции и региона нет места терроризму. Наша решимость еще больше укрепилась после недавних выборов. Все террористические организации являются врагами нашей нации", - сказал Эрдоган.

Президент Турции ранее заявлял, что летом республика возьмет под контроль всю линию границы с Ираком и завершит работу в сфере антитеррора в Сирии. Он подчеркивал, что Анкара не допустит создания террористического государства у турецких границ

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə regionda terrora tamamilə son qoymaq niyyətindədir

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