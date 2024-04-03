Эрдоган: Турция намерена полностью покончить с террором в регионе

Турция намерена полностью покончить с терроризмом как на своей территории, так и в окружающем ее регионе.

Турция намерена полностью покончить с терроризмом как на своей территории, так и в окружающем ее регионе.

Как передает Report , об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на ифтаре (вечерний прием пищи в месяц Рамазан - ред.) с представителями правоохранительных органов.

"Мы полны решимости показать всем, что в будущем Турции и региона нет места терроризму. Наша решимость еще больше укрепилась после недавних выборов. Все террористические организации являются врагами нашей нации", - сказал Эрдоган.

Президент Турции ранее заявлял, что летом республика возьмет под контроль всю линию границы с Ираком и завершит работу в сфере антитеррора в Сирии. Он подчеркивал, что Анкара не допустит создания террористического государства у турецких границ