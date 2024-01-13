В Ираке и Сирии ликвидировано 45 террористов

Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист в Ираке и Сирии.

В ходе антитеррористических операций было нейтрализовано 45 террористов: 36 на севере Ирака и 9 на севере Сирии.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении администрации президента Турции, распространенном после совещания, посвященного антитеррористическим операциям на севере Ирака и Сирии.

"Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист в Ираке и Сирии. Турция никогда не допустит создания террористического государства у своих южных границ. В рамках нашего права на самооборону и двусторонних соглашений нашим главным приоритетом является окончательное устранение террористической угрозы и уничтожение лагерей, убежищ, формирований и скоплений террористов", - отмечается в заявлении.

Отметим, что заседание Совета безопасности Турции состоялось по решению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В заседании приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр внутренних дел Али Ерликая, министр национальной обороны Яшар Гюлер, начальник Генерального штаба Метин Гюрак, руководитель Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, руководитель отдела по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун и главный советник главы государства по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

Напомним, 12 января в результате нападения на позиции турецкой армии в районе операции "Коготь - замок" на севере Ирака погибли 9 военнослужащих.