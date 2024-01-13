О нас

В Ираке и Сирии ликвидировано 45 террористов

В Ираке и Сирии ликвидировано 45 террористов Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист в Ираке и Сирии.
В регионе
13 января 2024 г. 18:58
В Ираке и Сирии ликвидировано 45 террористов

В ходе антитеррористических операций было нейтрализовано 45 террористов: 36 на севере Ирака и 9 на севере Сирии.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении администрации президента Турции, распространенном после совещания, посвященного антитеррористическим операциям на севере Ирака и Сирии.

"Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист в Ираке и Сирии. Турция никогда не допустит создания террористического государства у своих южных границ. В рамках нашего права на самооборону и двусторонних соглашений нашим главным приоритетом является окончательное устранение террористической угрозы и уничтожение лагерей, убежищ, формирований и скоплений террористов", - отмечается в заявлении.

Отметим, что заседание Совета безопасности Турции состоялось по решению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В заседании приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр внутренних дел Али Ерликая, министр национальной обороны Яшар Гюлер, начальник Генерального штаба Метин Гюрак, руководитель Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, руководитель отдела по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун и главный советник главы государства по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

Напомним, 12 января в результате нападения на позиции турецкой армии в районе операции "Коготь - замок" на севере Ирака погибли 9 военнослужащих.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İraq və Suriyada terrorçulara qarşı əməliyyatlarda 45 nəfər zərərsizləşdirilib

Другие новости из категории

Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира между Арменией и Азербайджаном
Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира между Арменией и Азербайджаном
13 января 2024 г. 19:06
В Россию ввезли очередную партию яиц из Азербайджана
В Россию ввезли очередную партию яиц из Азербайджана
13 января 2024 г. 18:03
Jewish Journal: Поджог последней синагоги в Армении - не единственный признак антисемитизма
Jewish Journal: Поджог последней синагоги в Армении - не единственный признак антисемитизма
13 января 2024 г. 14:45
В Турции декабрь 2023 года оказался самым теплым за последние 53 года
В Турции декабрь 2023 года оказался самым теплым за последние 53 года
13 января 2024 г. 13:29
Турецкая разведка устранила вербовщика террористов из Европы для РКК
Турецкая разведка устранила вербовщика террористов из Европы для РКК
13 января 2024 г. 11:35
Ереван согласовывает с Анкарой проект строительства дамбы на реке Араз
Ереван согласовывает с Анкарой проект строительства дамбы на реке Араз
13 января 2024 г. 10:09
В Грузии закрыли дорогу для грузовых автомобилей до границы с Турцией
В Грузии закрыли дорогу для грузовых автомобилей до границы с Турцией
13 января 2024 г. 09:52
Эрдоган проведет заседание Совбеза Турции на фоне гибели военных в Ираке
Эрдоган проведет заседание Совбеза Турции на фоне гибели военных в Ираке
13 января 2024 г. 09:25
Хакан Фидан: Мы до последнего будем бороться против РКК
Хакан Фидан: Мы до последнего будем бороться против РКК
13 января 2024 г. 04:33
В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за 30-градусного мороза
В Москве объявили "оранжевый" уровень опасности из-за 30-градусного мороза
13 января 2024 г. 04:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi