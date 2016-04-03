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    Эрдоган заявил, что говорить о потеплении в отношениях с РФ пока рано

    Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией потеплели

    Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пока преждевременно говорить о потеплении в турецко-российских отношениях.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Hurriyet.

    "Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией потеплели и все проблемы между нами были преодолены. Но пока мы не находимся на той точке, где можно было бы об этом говорить", — сказал Эрдоган турецким журналистам в ходе визита в США.

    Он также выразил сожаление, что Россия не приняла участие в саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне.

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