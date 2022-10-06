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Эрдоган: Турция играет незаменимую роль в преодолении трудностей, с которыми сталкивается ЕС

Эрдоган: Турция играет незаменимую роль в преодолении трудностей, с которыми сталкивается ЕС "Турция играет незаменимую роль в преодолении трудностей, с которыми сталкивается Европейский союз".
В регионе
6 октября 2022 г. 23:18
Эрдоган: Турция играет незаменимую роль в преодолении трудностей, с которыми сталкивается ЕС

"Турция играет незаменимую роль в преодолении трудностей, с которыми сталкивается Европейский союз".

Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в столице Чехии Праге.

"Наша страна имеет жизненно важное значение для решения фундаментальных проблем, таких как безопасность, оборона, миграция, терроризм, здравоохранение и цепочки поставок. Я увидел, что эту истину начали принимать и наши европейские друзья", - сказал турецкий лидер.

Р.Т. Эрдоган также подчеркнул, что препятствия, которые ставятся на пути Турции, несправедливы, и это наносит ущерб интересам Евросоюза.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyənin Aİ-nin üzləşdiyi çətinliklərin öhdəsindən gəlməkdə əvəzolunmaz rolu var"

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