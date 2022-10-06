Эрдоган: Турция играет незаменимую роль в преодолении трудностей, с которыми сталкивается ЕС

"Турция играет незаменимую роль в преодолении трудностей, с которыми сталкивается Европейский союз".
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"Наша страна имеет жизненно важное значение для решения фундаментальных проблем, таких как безопасность, оборона, миграция, терроризм, здравоохранение и цепочки поставок. Я увидел, что эту истину начали принимать и наши европейские друзья", - сказал турецкий лидер.
Р.Т. Эрдоган также подчеркнул, что препятствия, которые ставятся на пути Турции, несправедливы, и это наносит ущерб интересам Евросоюза.