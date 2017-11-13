Эрдоган: Турция и Россия должны вернутся к безвизовому режиму

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Для достижения цели двустороннего товарооборота до 100 млрд долларов между Турцией и Россией, необходимо в первую очередь устранить все препоны, в частности восстановить безвизовый режим между странами. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Для достижения цели в доведении двустороннего товарооборота до 100 млрд долларов необходимо в первую очередь устранить все преграды на пути предпринимателей, в том числе по визовому вопросу. В данной связи важно возвращение к безвизовому режиму между двумя странами", - сказал глава турецкого государства.

Президент Эрдоган заявил, что искренне рад тому, что отношения Турции и России вышли столь высокий уровень.

«Конечно же, и этот уровень не достаточен. Мы сходимся во мнении, что страны и народы должны еще более тесно взаимодействовать и углублять сотрудничество по всем направлениям», - подчеркнул президент.

По его словам, что стороны придают особое значение совместным шагам в сфере оборонной промышленности.

Президент Эрдоган привлек внимание к связям Турции и России в экономической сфере.

"Товарооборот двух стран вырос в текущем году более, чем на 26 процентов, превысив 15 млрд. долларов во многом благодаря взаимному снятию ограничений", - сказал Эрдоган