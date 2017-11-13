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    Эрдоган: Турция и Россия должны вернутся к безвизовому режиму

    Турецкий лидер призвал углублять сотрудничество между двумя странами по всем направлениям

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Для достижения цели двустороннего товарооборота до 100 млрд долларов между Турцией и Россией, необходимо в первую очередь устранить все препоны, в частности восстановить безвизовый режим между странами. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам 

    президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган  после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. 

    "Для достижения цели в доведении двустороннего товарооборота до 100 млрд долларов необходимо в первую очередь устранить все преграды на пути предпринимателей, в том числе по визовому вопросу. В данной связи важно возвращение к безвизовому режиму между двумя странами", - сказал глава турецкого государства. 

    Президент Эрдоган заявил, что искренне рад тому, что отношения Турции и России вышли столь высокий уровень.

    «Конечно же, и этот уровень не достаточен. Мы сходимся во мнении, что страны и народы должны еще более тесно взаимодействовать и углублять сотрудничество по всем направлениям», - подчеркнул президент.

    По его словам, что стороны придают особое значение совместным шагам в сфере оборонной промышленности.

    Президент Эрдоган привлек внимание к связям Турции и России в экономической сфере.

    "Товарооборот двух стран вырос в текущем году более, чем на 26 процентов, превысив 15 млрд. долларов во многом благодаря взаимному снятию ограничений", - сказал Эрдоган

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