Эрдоган: Турция и Грузия намерены сотрудничать в сфере ВПК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его грузинский коллега Михаил Кавелашвили провели встречу в Анкаре.

Как сообщает Report, стороны обсудили сотрудничество в оборонной промышленности и в военной сфере и выразили намерение довести двустороннюю торговлю с $3 млрд до $5 млрд в год.

По словам Эрдогана, в Грузии действуют свыше 200 турецких компаний, прямые инвестиции Турции в этой стране приближаются к $2,5 млрд.

"Вопросы сотрудничества в оборонной промышленности и в военной области, представляющие серьезный потенциал, были одними из главных в нашей повестки дня. Я хочу еще раз подтвердить нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Кавелашвили, который во вторник прибыл с первым визитом в Турцию.