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Эрдоган: Турция хотела бы, чтобы войска США ушли из Сирии и Ирака

Эрдоган: Турция хотела бы, чтобы войска США ушли из Сирии и Ирака Анкара хотела бы, чтобы войска США ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они ранее ушли из Афганистана.
В регионе
26 сентября 2021 г. 22:30
Эрдоган: Турция хотела бы, чтобы войска США ушли из Сирии и Ирака
Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара хотела бы, чтобы войска США ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они ранее ушли из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью американскому телеканалу CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Конечно, если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они ушли из Афганистана", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Потому что, если мы собираемся установить мир во всем мире, больше нет смысла оставаться в этих регионах мира, мы можем просто дать этим народам, этим администрациям возможность самим принимать решения", - добавил Эрдоган.

Президенту был задан вопрос о том, значит ли это, что в таком случае Турция намерена занять место США в Сирии. "Позвольте мне сказать абсолютно четко и честно: мы никогда не будем оставаться там, где от нас не хотят, чтобы мы оставались, мы никогда не будем присутствовать там, где нам не рады", - ответил турецкий лидер.

Эрдоган надеется, что США, Россия, Иран и Турция смогут коллективно работать над установлением мира в Сирии и Ираке. "Я надеюсь, что США, Россия, Иран и Турция как в Сирии, так и в Ираке смогут работать вместе, коллективно ради мира для народов этих регионов", - сказал Эрдоган.

Турецкому президенту был также задан вопрос о том, намерен ли он в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября обсуждать в том числе ситуацию в Сирии. "Мы разговариваем об этих вещах с Путиным", - ответил Эрдоган.

Напомним, что переговоры Путина и Эрдогана, пройдут в Сочи 29 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə ABŞ əsgərlərinin Suriya və İraqdan çıxmasını istəyərdi”

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