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Эрдоган: Турция готова выступить в качестве страны-гаранта для решения конфликта на Ближнем Востоке

Эрдоган: Турция готова выступить в качестве страны-гаранта для решения конфликта на Ближнем Востоке Турция готова провести мирную конференцию по ситуации на Ближнем Востоке и выступить в качестве страны-гаранта для урегулирования конфликта.
В регионе
6 декабря 2023 г. 14:19
Эрдоган: Турция готова выступить в качестве страны-гаранта для решения конфликта на Ближнем Востоке

Турция готова провести мирную конференцию по ситуации на Ближнем Востоке и выступить в качестве страны-гаранта для урегулирования конфликта.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по завершению визита в Катар.

По его словам, если бы западные страны во главе США не поддерживали бы Израиль, то не возникла бы такая ситуация в регионе.

Комментируя недавнее заявление израильской стороны о том, что спецслужбы готовятся разыскать и ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру, в том числе в Турции, Эрдоган отметил, что "если они осмелятся пойти на такой шаг в Турции, то дорого заплатят".

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Версия на английском языке Erdogan: Türkiye ready to act as guarantor country for settlement of conflict in Middle East
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli üçün zəmanətçi ölkə kimi çıxış etməyə hazırdır”

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