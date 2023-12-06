Эрдоган: Турция готова выступить в качестве страны-гаранта для решения конфликта на Ближнем Востоке

Турция готова провести мирную конференцию по ситуации на Ближнем Востоке и выступить в качестве страны-гаранта для урегулирования конфликта.

Турция готова провести мирную конференцию по ситуации на Ближнем Востоке и выступить в качестве страны-гаранта для урегулирования конфликта.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по завершению визита в Катар.

По его словам, если бы западные страны во главе США не поддерживали бы Израиль, то не возникла бы такая ситуация в регионе.

Комментируя недавнее заявление израильской стороны о том, что спецслужбы готовятся разыскать и ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру, в том числе в Турции, Эрдоган отметил, что "если они осмелятся пойти на такой шаг в Турции, то дорого заплатят".