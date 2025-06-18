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Эрдоган: Турция делает все возможное для прекращения атак Израиля на Иран

Эрдоган: Турция делает все возможное для прекращения атак Израиля на Иран Турция делает все возможное для прекращения атак Израиля на Иран.
В регионе
18 июня 2025 г. 14:09
Эрдоган: Турция делает все возможное для прекращения атак Израиля на Иран

Турция делает все возможное для прекращения атак Израиля на Иран.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской группы правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) в Великом национальном собрании Турции.

Он отметил, что Турция продолжит прилагать усилия в этом направлении.

"Мы внимательно следим за атаками Израиля на Иран. Все наши структуры работают над вопросом влияния этих процессов на Турцию и провели необходимую подготовку. Мы управляем одной из самых сильных стран мира - Турецкой Республикой", - сказал турецкий лидер.

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Версия на английском языке Erdogan: Türkiye doing everything possible to stop Israeli strikes on Iran
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə İsrailin İrana hücumlarının dayandırılması üçün əlindən gələni edir

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