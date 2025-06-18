Эрдоган: Турция делает все возможное для прекращения атак Израиля на Иран

Турция делает все возможное для прекращения атак Израиля на Иран.

Турция делает все возможное для прекращения атак Израиля на Иран.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской группы правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) в Великом национальном собрании Турции.

Он отметил, что Турция продолжит прилагать усилия в этом направлении.

"Мы внимательно следим за атаками Израиля на Иран. Все наши структуры работают над вопросом влияния этих процессов на Турцию и провели необходимую подготовку. Мы управляем одной из самых сильных стран мира - Турецкой Республикой", - сказал турецкий лидер.