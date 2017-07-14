Эрдоган: Турция делает шаги на пути демократии, в стране обеспечивается свобода выражения

Турция. Анкара. 14 июля. REPORT.AZ/ "Запад задает вопрос, почему арестовано так много людей? Пусть вместо этого они запрашивают данные об умерших. Много наших граждан стали шехидами. Об этом не спрашивают".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии в связи с событиями 15 июля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции отметил, что есть погибшие среди попытавшихся совершить госпереворот 15 июля 2016 года: "Они были убиты в тот момент. То есть они бы убили граждан из оружий. Запад говорит нам, что мы арестовали газетчиков. Они не газетчики, они провокаторы. Почему Запад обеспокоен? Даже если мы предоставим имеющиеся на руках факты, результата нет. А где же демократия? Турция делает шаги на пути демократии, в стране обеспечивается свобода выражения. Мы создали более сильную Турцию. Дай жить человеку, чтобы жило государство".