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Эрдоган: Турция будет закупать вакцины, пока не разработает собственную

Эрдоган: Турция будет закупать вакцины, пока не разработает собственную Турция намерена продолжать закупать иностранные вакцины от нового коронавируса до тех пор, пока не разработает собственную
В регионе
15 марта 2021 г. 23:17
Эрдоган: Турция будет закупать вакцины, пока не разработает собственную
Реджеп Тайип Эрдоган

Турция намерена продолжать закупать иностранные вакцины от нового коронавируса до тех пор, пока не разработает собственную.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

"К настоящему времени около 11,5 млн наших граждан привились от COVID-19. Турция продолжит закупку зарубежных вакцин, пока собственная не будет готова к использованию", - сказал турецкий лидер.

Он также сообщил, что правительство приняло решение сохранить все действующие ограничения в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и призвал не пренебрегать ими.

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