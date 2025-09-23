Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Эрдоган: Турция будет прилагать усилия для прекращения огня между РФ и Украиной

    В регионе
    • 20:38
    • 20:38
    Эрдоган: Турция будет прилагать усилия для прекращения огня между РФ и Украиной

    Турция предприняла некоторые конкретные шаги в рамках урегулирования российско-украинского конфликта и продолжит усилия для прекращения огня.

    Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН вы Нью-Йорке.

    "Мы с большим энтузиазмом поддерживаем стамбульский процесс между Россией и Украиной, нашими северными соседями. Благодаря проведению этих прямых переговоров мы способствовали обмену большого числа пленных и тел погибших. Мы работали над выработкой условий мирных переговоров. Мы продолжим добиваться прекращения огня в предстоящий период, следуя девизу, что в войне нет победителей, а в справедливом мире нет проигравших", - сказал он, выступая в рамках общеполитической дискуссии.

    Лента новостей