​Эрдоган: Турция будет бороться с терроризмом в стране и за рубежом

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган после теракта в Анкаре заявил, что Турция продолжит бороться с терроризмом как внутри страны, так и за ее пределами.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении Эрдогана, которое было зачитано в эфире телеканала NTV в среду.

"Мы гневно осуждаем подлый теракт в Анкаре. Мы не свернем с пути борьбы с терроризмом и будем продолжать ее как в Турции, так и за ее пределами. Жертвы, которые мы несем, переполняют чашу нашего терпения", — заявил он.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в Анкаре увеличилось до 28 человек, еще 61 человек получил ранения.

По предварительным данным, бомба сработала в припаркованном рядом с общежитием военных автомобиле.

Власти Турции назвали взрыв в Анкаре терактом.