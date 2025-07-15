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Эрдоган: Турция без терроризма станет заслугой шехидов и ветеранов

Эрдоган: Турция без терроризма станет заслугой шехидов и ветеранов Эрдоган: Турция без терроризма станет заслугой шехидов и ветеранов
В регионе
15 июля 2025 г. 16:49
Эрдоган: Турция без терроризма станет заслугой шехидов и ветеранов

Турция без терроризма станет заслугой шехидов и ветеранов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии по случаю Дня демократии и национального единства в Великом национальном собрании.

По словам Эрдогана, попытка террористической организации FETÖ погрузить страну в хаос была пресечена народом.

"Пока наш народ героически сражался, находились и те, кто пытался сеять панику, утверждая, что "уже поздно" или "это спектакль", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что 15 июля навсегда останется в памяти Турции.

"Попытки бросить тень на эту победу будут всегда вызывать лишь стыд у тех, кто к этому причастен. Турция займет достойное место в мире", - сказал турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Terrorsuz Türkiyə qazi və şəhidlərin əsəri olacaq

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