Эрдоган: Трехсторонний механизм Турция-Грузия-Азербайджан должен возродиться и на уровне лидеров

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Глава правительства Грузии еще раз выразил соболезнования и поддержку президенту Эрдогану от имени грузинского народа в связи с жертвами и ущербом, причиненным пожарами в Турции.

В свою очередь президент Турции поблагодарил Ираклия Гарибашвили за поддержку.

Отметив, что в наши дни турецко-грузинское стратегическое партнерство расширяется, Эрдоган сказал, что видит в Грузии ключ к региональному сотрудничеству.

Подчеркнув важность совместных мер, в частности с точки зрения эффективности и безопасности регионального транспорта и линий электропередачи, турецкий лидер выразил желание возродить успешно реализующийся на уровне министров и депутатов трехсторонний механизм Турция-Грузия-Азербайджан и на уровне лидеров.