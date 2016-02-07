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    ​Эрдоган: США должны выбрать между Турцией и курдами

    Как мы можем доверять вам? Кто ваши партнеры - мы или эти террористы в Кобани?

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил США сделать выбор меду Анкарой и партией сирийских курдов Демократический союз (PYD).

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом говорится в заявлении Эрдогана, обнародованном неделю спустя после того, как спецпредставитель американского лидера Барака Обамы по борьбе с "Исламским государством Ирака и Леванта" (ИГИЛ) Бретт Макгерк посетил Сирийский Курдистан.

    "Как мы можем доверять вам? Кто ваши партнеры - мы или эти террористы в Кобани?" - заявил он.

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