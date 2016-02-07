​Эрдоган: США должны выбрать между Турцией и курдами

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил США сделать выбор меду Анкарой и партией сирийских курдов Демократический союз (PYD).

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом говорится в заявлении Эрдогана, обнародованном неделю спустя после того, как спецпредставитель американского лидера Барака Обамы по борьбе с "Исламским государством Ирака и Леванта" (ИГИЛ) Бретт Макгерк посетил Сирийский Курдистан.

"Как мы можем доверять вам? Кто ваши партнеры - мы или эти террористы в Кобани?" - заявил он.