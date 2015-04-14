​Эрдоган совершит официальный визит в Казахстан

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в заявлении пресс-центра администрации президента сообщается, что Эрдоган по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева посетит Казахстан 15-17 апреля 2015 года.

В ходе визита 16 апреля, в четверг, предусмотрено участие глав государств на втором заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Казахстан.

Согласно источникам, на встрече с участием министров соответствующих ведомств двух стран помимо развития торгово-экономических отношений между двумя странами будет обсуждаться и широкий круг региональных вопросов. Кроме того, Эрдоган в рамках программы примет участие на турецко-казахском бизнес-форуме в Астане.

После встреч в столице 17 апреля, в пятницу, президент Турции отправится в город Туркестан и примет участие в открытии сооружения и мечети Ходжи Ахмета Есеви, строительство которого осуществило Министерство по делам религии Турции. В Университете Ходжи Ахмета Есеви Эрдогану будет вручено звание почетного доктора. Здесь он посетит квартал, где проживают турки-ахыска.