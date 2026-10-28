На ярмарке труда в Баку представлено свыше 1 000 вакансий

В Баку состоялась ярмарка труда, на которой 150 предприятий представили соискателям более 1 000 вакансий.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, мероприятие организовало Государственное агентство занятости при министерстве.

В ярмарке приняли участие представители министерства, Исполнительной власти Хатаинского района, работодатели и граждане, ищущие работу. В ходе мероприятия также состоялась регистрация кандидатов на вакантные места.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев отметил, что ярмарки труда являются эффективным инструментом содействия занятости. По его словам, с начала года проведено порядка 200 таких мероприятий, которые помогают соискателям напрямую общаться с работодателями и получать информацию о вакансиях.