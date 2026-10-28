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    На ярмарке труда в Баку представлено свыше 1 000 вакансий

    Социальная защита
    • 28 октября, 2026
    • 15:08
    На ярмарке труда в Баку представлено свыше 1 000 вакансий

    В Баку состоялась ярмарка труда, на которой 150 предприятий представили соискателям более 1 000 вакансий.

    Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, мероприятие организовало Государственное агентство занятости при министерстве.

    В ярмарке приняли участие представители министерства, Исполнительной власти Хатаинского района, работодатели и граждане, ищущие работу. В ходе мероприятия также состоялась регистрация кандидатов на вакантные места.

    Заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев отметил, что ярмарки труда являются эффективным инструментом содействия занятости. По его словам, с начала года проведено порядка 200 таких мероприятий, которые помогают соискателям напрямую общаться с работодателями и получать информацию о вакансиях.

    На ярмарке труда в Баку представлено свыше 1 000 вакансий
    На ярмарке труда в Баку представлено свыше 1 000 вакансий
    На ярмарке труда в Баку представлено свыше 1 000 вакансий
    На ярмарке труда в Баку представлено свыше 1 000 вакансий
    На ярмарке труда в Баку представлено свыше 1 000 вакансий
    На ярмарке труда в Баку представлено свыше 1 000 вакансий
    На ярмарке труда в Баку представлено свыше 1 000 вакансий

    Занятость населения Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана
    Фото
    Bakıda əmək yarımarkası keçirilib, 1000-dən çox vakansiya təqdim olunub
    44 filmi
    44 filmi

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