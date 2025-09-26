Эрдоган считает важным отмену санкций против Сирии

Восстановление сирийской экономики и инфраструктуры имеет ключевое значение.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сказал журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция развивает проекты сотрудничества с Сирией во всех сферах, придавая особое значение ее суверенитету и территориальной целостности: "Мы хотим видеть такую Сирию, где люди будут жить в мире. Мы не будем закрывать глаза ни на какие действия, которые нарушат это".

Эрдоган подчеркнул, что в этом году участие сирийского правительства в Генеральной Ассамблее ООН крайне важно с точки зрения международной легитимности.

Турецкий лидер также призвал мировое сообщество к действиям, призванным установить мир и благополучие в Сирии, в то же время указав на значимость отмены санкций.