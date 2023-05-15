Эрдоган: Республиканский союз победил на выборах в парламент Турции

Даже при нынешних результатах на выборах в Великое Национальное Собрание Турции победил Республиканский Союз.

Даже при нынешних результатах на выборах в Великое Национальное Собрание Турции победил Республиканский Союз.

Как передает командированный в Турцию корреспондент Report , об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед сторонниками в Анкаре.

Он подчеркнул, что в настоящее время большинство мест в парламенте принадлежит Республиканскому союзу.

"Мы никогда не шли рука об руку с террористами. Мы не пошли по тому же пути, что и те, кто несет ответственность за смерть наших курдских братьев в Диярбакыре. Мы руководствуемся наставлениями Всевышнего и нашего народа. Тот факт, что итоги выборов еще не известны, не меняет реальности, что мы опережаем наших оппонентов подавляющим большинством голосов", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.