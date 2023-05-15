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Эрдоган: Республиканский союз победил на выборах в парламент Турции

Эрдоган: Республиканский союз победил на выборах в парламент Турции Даже при нынешних результатах на выборах в Великое Национальное Собрание Турции победил Республиканский Союз.
В регионе
15 мая 2023 г. 04:03
Эрдоган: Республиканский союз победил на выборах в парламент Турции

Даже при нынешних результатах на выборах в Великое Национальное Собрание Турции победил Республиканский Союз.

Как передает командированный в Турцию корреспондент Report, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед сторонниками в Анкаре.

Он подчеркнул, что в настоящее время большинство мест в парламенте принадлежит Республиканскому союзу.

"Мы никогда не шли рука об руку с террористами. Мы не пошли по тому же пути, что и те, кто несет ответственность за смерть наших курдских братьев в Диярбакыре. Мы руководствуемся наставлениями Всевышнего и нашего народа. Тот факт, что итоги выборов еще не известны, не меняет реальности, что мы опережаем наших оппонентов подавляющим большинством голосов", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyə Böyük Millət Məclisinə seçkilərdə Cümhur İttifaqı qalib gəlib"

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