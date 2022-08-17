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Эрдоган: Решение о назначении посла Турции в Израиле будет принято в ближайшее время

Эрдоган: Решение о назначении посла Турции в Израиле будет принято в ближайшее время Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, что вопрос назначения турецкого посла в Тель-Авиве будет решен в ближайшее время.
В регионе
17 августа 2022 г. 23:50
Эрдоган: Решение о назначении посла Турции в Израиле будет принято в ближайшее время
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, что вопрос назначения турецкого посла в Тель-Авиве будет решен в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, о результатах разговора написала в Twitter администрация турецкого лидера.

"Президент Эрдоган, касаясь принятого сегодня решения о взаимном назначении послов, сказал, что необходимые шаги по вопросу назначения нового посла будут приняты в ближайшее время", - говорится в информации.

Так, в ходе разговора обсуждались отношения между Турцией и Израилем и региональные вопросы. "Президент Эрдоган выразил удовлетворение прогрессом в рамках договоренностей, достигнутых во время визитов в Турцию президента и премьер-министра Израиля", - отмечается в релизе. Эрдоган также высказался в поддержку развития взаимодействия и диалога между двумя странами на прочной основе и с учетом уважения "взаимной чувствительности".

О восстановлении в полном объеме дипотношений между Турцией и Израилем сообщила канцелярия израильского премьера. Эту информацию затем подтвердил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, отметив, что Анкара приняла решение назначить своего посла в Тель-Авиве.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyənin İsrailə səfirinin təyinatı ilə bağlı qərar tezliklə veriləcək”

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