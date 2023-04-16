Эрдоган: Разбор завалов после февральских землетрясений в Турции завершится к 21 апреля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что завершение разбора завалов после ряда землетрясений, которые произошли в феврале, ожидается к 21 апреля во всех провинциях, кроме Хатая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что завершение разбора завалов после ряда землетрясений, которые произошли в феврале, ожидается к 21 апреля во всех провинциях, кроме Хатая.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, по его словам, фундаменты новых домов для пострадавших от землетрясений активно закладываются, также было начато строительство более 100 тыс. квартир и сельских домов.

"На праздник (окончание поста) мы планируем передать несколько сельских домов пострадавшим от землетрясений", - подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что до праздника будет завершен разбор завалов во всех провинциях, кроме Хатая.