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Эрдоган рассказал о формате сотрудничества с участием Азербайджана

Эрдоган рассказал о формате сотрудничества с участием Азербайджана "Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Грузия и Армения - давайте сделаем совместный шаг, восстановим мир в регионе. В этой связи господин Ильхам Алиев уже предложил Армении мир”.
В регионе
1 ноября 2021 г. 00:03
Эрдоган рассказал о формате сотрудничества с участием Азербайджана

"Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Грузия и Армения - давайте сделаем совместный шаг, восстановим мир в регионе. В этой связи господин Ильхам Алиев уже предложил Армении мир”.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.

Турецкий лидер подчеркнул, что если все страны региона проявят позитивный настрой, такая платформа сотрудничества может быть создана в регионе.

"Если все эти страны настроятся позитивно, эта платформа будет создана, и регион станет площадкой мира", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan G20 sammitində Azərbaycanın iştirakı ilə əməkdaşlıq formatından danışıb

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