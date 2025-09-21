Эрдоган раскрыл темы предстоящей беседы с Трампом

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его американским коллегой Дональдом Трампом состоится 25 сентября в Вашингтоне.

Как сообщает Report, турецкий лидер сообщил об этом на пресс-конференции в аэропорту Ататюрк перед вылетом в США.

"Мы обсудим вопросы, способствующие укреплению нашего двустороннего сотрудничества, в частности торговлю, инвестиции и оборонную промышленность", - отметил Эрдоган.

По его словам, на встрече с Трампом региональные вопросы также будут в центре внимания.

"На нас, лидеров, возлагается большая ответственность в содействии разрешению конфликтов и снижению уровня напряженности в регионе", - заявил турецкий лидер.

Эрдоган также подчеркнул, что проведет в Нью-Йорке ряд встреч с главами государств и правительств, а также с бизнесменами.