    Эрдоган раскрыл темы предстоящей беседы с Трампом

    В регионе
    • 21 сентября, 2025
    • 11:17
    Эрдоган раскрыл темы предстоящей беседы с Трампом

    Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его американским коллегой Дональдом Трампом состоится 25 сентября в Вашингтоне.

    Как сообщает Report, турецкий лидер сообщил об этом на пресс-конференции в аэропорту Ататюрк перед вылетом в США.

    "Мы обсудим вопросы, способствующие укреплению нашего двустороннего сотрудничества, в частности торговлю, инвестиции и оборонную промышленность", - отметил Эрдоган.

    По его словам, на встрече с Трампом региональные вопросы также будут в центре внимания.

    "На нас, лидеров, возлагается большая ответственность в содействии разрешению конфликтов и снижению уровня напряженности в регионе", - заявил турецкий лидер.

    Эрдоган также подчеркнул, что проведет в Нью-Йорке ряд встреч с главами государств и правительств, а также с бизнесменами.

    Ərdoğan Trampla müzakirə edəcəyi mövzuları açıqlayıb

