İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Ərdoğan Trampla müzakirə edəcəyi mövzuları açıqlayıb

    Region
    • 21 sentyabr, 2025
    • 11:10
    Ərdoğan Trampla müzakirə edəcəyi mövzuları açıqlayıb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla ABŞ-li həmkarı Donald Tramp arasında sentyabrın 25-də Vaşinqtonda görüş keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyə lideri bu barədə ABŞ-yə yola düşmədən öncə Atatürk Hava Limanında keçirdiyi mətbuat konfransında danışıb.

    O qeyd edib ki, Trampla görüşündə regional məsələlər ön planda olacaq.

    "Bölgəmizdə münaqişə və gərginliyin azaldılmasında biz liderlərə böyük məsuliyyət düşür", - Ərdoğan bildirib.

    O həmçinin Nyu-Yorkda da bir sıra dövlət və hökumət başçıları və iş adamları ilə görüşlər keçirəcəyini vurğulayıb.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Donald Tramp gorus BMT
    Эрдоган раскрыл темы предстоящей беседы с Трампом

    Son xəbərlər

    12:18

    "Formula 2" pilotu: "Bakıdakı yarış mənim üçün mükəmməl keçdi"

    Digər
    12:17

    İsrail Qəzzada HƏMAS snayperlərini zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    12:04
    Foto

    "Formula 2": ABŞ pilotu Bakıda qalib olub - YENİLƏNİB

    Formula 1
    11:55
    Foto

    III MDB Oyunlarının könüllüləri üçün təlimlər davam edir

    Fərdi
    11:45

    ABŞ-də toyda atışma nəticəsində bir nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:44

    Rubio Vaşinqton sammitinin önəmindən bəhs edib

    Region
    11:41

    Hakim vəzifəsinə namizədlər üçün test imtahanı keçirilir

    Elm və təhsil
    11:15

    İlham Əliyev Malta Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:14

    Gürcüstan Prezidenti ABŞ-yə səfər edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti