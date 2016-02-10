​Эрдоган раскритиковал США за поддержку сирийских курдов

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду обвинил США в том, что регион буквально "тонет в крови", поскольку Вашингтон отказывается признавать основные сирийские курдские организации в качестве террористических.

Как передает Report, об этом сообщил Hurrieyt.

"Вам не заставить нас признать ни "Рабочую партию Курдистана" (РПК), ни "Демократический союз" (PYD) , ни "Отряды народной самообороны" (YPG). Мы хорошо знаем эти организации, как знаем ИГИЛ. Поскольку вы их никогда не признавали как террористов, регион превратился в море крови", - приводит слова турецкого лидера Hurrieyt.

Турция считает "Демократический союз" и его военное крыло "Отряды народной самообороны" филиалами запрещенной Анкарой "Рабочей партии Курдистана". РПК включена госдепом США в список террористических организаций.

"Вы на нашей стороне или на стороне террористов? Что это за партнерство? Нам они ничего не говорят напрямую, а у нас за спиной заявляют, что намерены игнорировать какие-то факты", - возмутился Эрдоган.