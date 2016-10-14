Эрдоган раскритиковал США за их планы поставок оружия сирийский курдам

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова раскритиковал США за их планы поставок оружия силам самообороны сирийских курдов и спросил, кто является союзником Вашингтона по НАТО - Анкара или сирийские курды, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Заявления о готовности продолжить поставлять вооружение YPG (Силы самообороны сирийских курдов - ред.) вызывают крайнее сожаление. Кто является союзником США по НАТО - Турция или YPG?", - заявил Эрдоган, выступая на митинге в городе Конья.

Анкара считает сирийскую курдскую Партию демократического союза и ее боевое крыло - силы самообороны сирийских курдов - террористическими организациями, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

В ходе теледебатов в Сент-Луисе кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон заявила, что "могла бы рассмотреть вооружение курдов", которых она назвала "лучшими друзьями" США в Сирии и Ираке. Это вызвало резкую реакцию в Анкаре.