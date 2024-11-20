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Эрдоган: Ракетные удары Украины по РФ поставит регион на грань масштабной войны

Эрдоган: Ракетные удары Украины по РФ поставит регион на грань масштабной войны Турция не считает правильным предоставление США разрешения Украине применять тактические ракетные комплексы на территории России.
В регионе
20 ноября 2024 г. 14:22
Эрдоган: Ракетные удары Украины по РФ поставит регион на грань масштабной войны

Турция не считает правильным предоставление США разрешения Украине применять тактические ракетные комплексы на территории России.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвразению из Бразилии, где проходил саммит G20.

"Байден (президент США Джо Байден - ред.) предпринял шаг, который можно расценивать как действие, направленное на дальнейшее разжигание войны РФ и Украины. Поэтому я рекомендую всем проявлять осторожность. Ракетные удары Украины по РФ может поставить регион и мир на грань большой войны. Вы ничего не добьетесь, опираясь на принцип "после нас хоть потоп", - отметил он.

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