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Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Финляндии

Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Финляндии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё по вопросу членства этой скандинавской страны в НАТО/
В регионе
21 мая 2022 г. 18:14
Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Финляндии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё по вопросу членства этой скандинавской страны в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV.

Эрдоган заявил Ниинистё, что игнорирование угрозы террористических организаций не соответствует духу НАТО, отметили в канцелярии президента Турции.

Ранее турецкий лидер поговорил по телефону с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и призвал эту страну прекратить оказание поддержки террористическим организациям.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan finlandiyalı həmkarı ilə NATO-ya üzvlük məsələsini müzakirə edib

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