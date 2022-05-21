Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Финляндии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё по вопросу членства этой скандинавской страны в НАТО/

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё по вопросу членства этой скандинавской страны в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV .

Эрдоган заявил Ниинистё, что игнорирование угрозы террористических организаций не соответствует духу НАТО, отметили в канцелярии президента Турции.

Ранее турецкий лидер поговорил по телефону с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и призвал эту страну прекратить оказание поддержки террористическим организациям.