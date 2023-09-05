Эрдоган: Продуктивная встреча с Путиным получила высокую оценку в мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прошедшие накануне в Сочи переговоры с российским лидером Владимиром Путиным были продуктивны и получили высокую оценку во всем мире.

Прошедшие накануне в Сочи переговоры с российским лидером Владимиром Путиным были продуктивны и получили высокую оценку во всем мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам четырехчасового заседания кабинета министров Турции, где обсуждались итоги его поездки в Сочи.

"У нас была всеобъемлющая и очень продуктивная встреча с Путиным в Сочи. Я считаю, что эта встреча была высоко оценена миром, когда обсуждались зерновой коридор и многие гуманитарные темы", - отметил глава государства.