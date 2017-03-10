Эрдоган призвал ускорить работу над вводом безвизового режима с Россией

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Нужно ускорить действия по введению безвизового режима между РФ и Турцией, этот вопрос может быть решен в ближайшее время.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Что касается безвизового режима, мы предпринимаем действия. Думаю, что нам нужно ускорить эту деятельность. Мы знаем, что в отношении экипажей и самолетов даже предпринимаются инициативы по выдаче визы. Думаю, что в самое ближайшее время мы сможем разрешить этот вопрос", - сказал он на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией.