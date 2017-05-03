Эрдоган призвал Россию снять все торговые санкции с Турции

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым, чтобы Россия сняла торговые санкции в отношении Турции в целях окончательной нормализации отношений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в Анкаре перед вылетом в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.

"Если мы хотим достичь торгового оборота в 100 млрд долларов США, то нам надо срочно и полностью снять все эти ограничения", - заявил Эрдоган.