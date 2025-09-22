Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество признать Палестину.

Как сообщает Report, об этом он написал в статье для американского издания Newsweek.

По его словам, Турция продолжает усилия для обеспечения прекращения огня, непрерывной доставки гуманитарной помощи в Газу.

"Справедливый мир возможен только тогда, когда палестинский народ добьется независимого государства с неприкосновенной территорией, основанного на границах 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме. Это важно для устойчивого мира и стабильности на Ближнем Востоке. Наш призыв к народам мира - признайте Палестинское государство", - сказал он.