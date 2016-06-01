​Эрдоган призвал избирать постоянных членов Совбеза ООН

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь раскритиковал деятельность Совбеза ООН и призвал к тому, чтобы его постоянные члены избирались на определенный срок.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом заявил он, выступая в университете Макерере в угандийском городе Энтеббе в среду в ходе официального визита в эту африканскую страну.

"Мир больше, чем пять постоянных членов Совбеза ООН, которые решают судьбы человечества. В их числе нет ни одного африканского государства, ни одной мусульманской страны. Такое неравенство между континентами противоречит принципам справедливости. Постоянные члены Совбеза ООН также (как и непостоянные) должны избираться на определенный срок", — заявил Эрдоган.