Эрдоган приветствовал встречу Путина и Трампа на Аляске

Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придала новый импульс поискам путей решения российско-украинского конфликта.

Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придала новый импульс поискам путей решения российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в соцсети Х.

"Переговоры, состоявшиеся на Аляске между президентом США Трампом и президентом России Путиным, придали новый импульс поискам путей к прекращению российско-украинской войны. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс с участием президента Украины Владимира Зеленского заложит основу для прочного мира", - написал он.

Эрдоган добавил, что "Турция готова всемерно содействовать установлению мира" в Украине.