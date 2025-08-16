О нас

Эрдоган приветствовал встречу Путина и Трампа на Аляске

Эрдоган приветствовал встречу Путина и Трампа на Аляске Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придала новый импульс поискам путей решения российско-украинского конфликта.
В регионе
16 августа 2025 г. 19:49
Эрдоган приветствовал встречу Путина и Трампа на Аляске

Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придала новый импульс поискам путей решения российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в соцсети Х.

"Переговоры, состоявшиеся на Аляске между президентом США Трампом и президентом России Путиным, придали новый импульс поискам путей к прекращению российско-украинской войны. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс с участием президента Украины Владимира Зеленского заложит основу для прочного мира", - написал он.

Эрдоган добавил, что "Турция готова всемерно содействовать установлению мира" в Украине.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan ABŞ-Rusiya liderlərinin görüşünü alqışlayıb

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi