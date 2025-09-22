Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Эрдоган: Приоритетными сферами сотрудничества Турции и США являются энергетика и оборона

    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 23:22
    Эрдоган: Приоритетными сферами сотрудничества Турции и США являются энергетика и оборона

    Турция рассматривает энергетику и оборонною промышленность как приоритетные направления сотрудничества с США.

    Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на инвестиционной конференции, организованной Турецко-американским деловым советом (TAİK) в Нью-Йорке.

    "Наше сотрудничество в оборонной промышленности должно быть как можно скорее освобождено от препятствий и ограничений, следуя духу союзничества. В этой области мы можем предпринять множество шагов, таких как разработка новых проектов, цепочек поставок и совместное производство, отвечающие общим интересам", - заявил турецкий лидер.

    Он подчеркнул, что объем торговли Турции и США растет с каждым годом:

    "В прошлом году товарооборот между двумя странами превысил 35 млрд долларов. США заняли второе место среди наших ведущих стран-экспортеров и пятое среди ведущих стран-импортеров. Объем торговли в 100 млрд долларов, установленный нами с моим уважаемым другом президентом (США Дональдом) Трампом в 2019 году, остается нашей общей целью. В связи с этим мы увеличили поддержку экспорта в США".

    Эрдоган в данном контексте также отметил большое значение увеличения взаимных инвестиций в различных направлениях, особенно в энергетике, киберпространстве и других.

    "Объем прямых иностранных инвестиций в нашу страну за последний год достиг около 14 млрд долларов. Недавно мы обнародовали Среднесрочную программу, которая служит дорожной картой на ближайшие три года. К 2028 году мы планируем увеличить объем нашей экономики до 1,9 трлн долларов. Мы стремимся увеличить объем экспорта до 300 млрд долларов", - отметил он.

    Эрдоган добавил, что инвестиции турецких компаний в США достигли 13,2 млрд долларов, а американских компаний в Турцию - 15,7 млрд долларов.

