İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Ərdoğan: Enerji və müdafiə Türkiyə ilə ABŞ arasında əməkdaşlığın prioritet sahələridir

    Region
    • 22 sentyabr, 2025
    • 23:55
    Ərdoğan: Enerji və müdafiə Türkiyə ilə ABŞ arasında əməkdaşlığın prioritet sahələridir

    Türkiyə enerji və müdafiə sənayesini ABŞ ilə əməkdaşlığın prioritet sahələri kimi görür.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nyu-Yorkda Türk-Amerika İş Şurasının (TAİK) təşkil etdiyi investisiya konfransında deyib.

    "Müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığımız ən qısa zamanda, müttəfiqlik ruhunda maneələrdən və məhdudiyyətlərdən azad edilməlidir. Biz bu sahədə yeni layihələr, tədarük zəncirləri, birgə istehsal kimi bir çox addımlar ata bilərik ki, bunların hamısı ümumi maraqlarımıza xidmət edir", - Türkiyə lideri bildirib.

    O, iki ölkə arasında ticarət həcminin ildən-ilə artdığını vurğulayıb:

    "Keçən il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 35 milyard dolları ötüb. ABŞ aparıcı ixracatçılarımız arasında ikinci, aparıcı idxalçılarımız arasında isə beşinci yeri tutub. Hörmətli dostum, ABŞ prezidenti Donald Trampla 2019-cu ildə təyin etdiyimiz 100 milyard dollarlıq ticarət həcmi bizim ortaq hədəfimiz olaraq qalır".

    Bu kontekstdə Ərdoğan müxtəlif sahələrdə, xüsusilə enerji, kiberməkanda və digər sahələrdə qarşılıqlı investisiyaların artırılmasının böyük əhəmiyyətini də qeyd edib:

    "Son bir ildə ölkəmizə birbaşa xarici investisiyaların həcmi təxminən 14 milyard dollara çatıb. Biz bu yaxınlarda növbəti üç il üçün yol xəritəsi rolunu oynayan Orta Müddətli Proqramı dərc etmişik. 2028-ci ilə qədər iqtisadiyyatımızın həcmini 1,9 trilyon dollara çatdırmağı planlaşdırırıq. Biz ixracı 300 milyard dollara çatdırmağa çalışırıq".

    Ərdoğan əlavə edib ki, türk şirkətlərinin ABŞ-dəkı sərmayələri 13,2 milyard dollara, ABŞ şirkətlərinin isə Türkiyəyə sərmayələri 15,7 milyard dollara çatıb.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ Nyu-York
    Эрдоган: Приоритетными сферами сотрудничества Турции и США являются энергетика и оборона

    Son xəbərlər

    00:45

    Quterreş: Fələstin xalqı üçün dövlətçilik mükafat deyil, hüquqdur

    Digər ölkələr
    00:33

    Mahmud Abbas: "HƏMAS Qəzza zolağının idarə olunmasında heç bir rol oynamayacaq"

    Digər ölkələr
    00:29

    Ərdoğan: "Fələstinin tanınması son dərəcə mühüm və tarixi qərardır"

    Digər ölkələr
    00:24
    Foto

    "Blackstone" şirkətinin Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduğu qeyd edilib

    Xarici siyasət
    00:22

    Fələstin prezidenti: "Seçkilər Qəzzada tam atəşkəsdən sonra bir il ərzində baş tutacaq"

    Digər ölkələr
    00:16

    KİV: HƏMAS və İsrail vasitəçiləri yeni atəşkəs təklifi irəli sürüblər

    Digər ölkələr
    23:55

    Ərdoğan: Enerji və müdafiə Türkiyə ilə ABŞ arasında əməkdaşlığın prioritet sahələridir

    Region
    23:42

    Bərdədə 6 yaşlı uşağa evdə sistem vurulduqdan sonra ölüb

    Hadisə
    23:41

    Türkiyədə ağır yol qəzasında iki nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti