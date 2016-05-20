Эрдоган примет отставку правительства 22 мая

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он примет отставку правительства Ахмета Давутоглу 22 мая и в тот же день поручит формирование Кабинета министров новому премьеру, нынешнему министру транспорта, судоходства и связи Бинали Йылдырыму после его утверждения председателем правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР).

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я полагаю, что Ахмет-бей (Давутоглу) представит свою отставку в тот же день (22 мая). После его отставки я планирую дать вечером поручение новому премьер-министру (сформировать правительство - ред.), чтобы не затягивать процесс", - заявил Эрдоган в пятницу, выступая на телеканале A Haber.

Лидер правящей партии Турции по традиции занимает пост премьер-министра. Ранее Йылдырым был выдвинут в качестве единственного кандидата на пост председателя ПСР, его кандидатура должна быть утверждена на внеочередном съезде партии 22 мая.