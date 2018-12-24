Ибрагим Калын: Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе последних телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом пригласил его посетить Турцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре.

"В ходе последних телефонных переговоров Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию. Трамп сказал, что может приехать в 2019 году", - сказал он.