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    Ибрагим Калын: Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию

    Дональд Трамп сказал, что может приехать в 2019 году

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе последних телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом пригласил его посетить Турцию. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре.

    "В ходе последних телефонных переговоров Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию. Трамп сказал, что может приехать в 2019 году", - сказал он.

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