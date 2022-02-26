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Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Эрдоган пригласил Путина в Турцию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей партии сообщил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию для обсуждений по деэскалации в Украине.
В регионе
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26 февраля 2022 г. 19:07
Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей партии сообщил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию для обсуждений по деэскалации в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

"На заседании правящей партии, где главным вопросом была ситуация в Украине, президент Эрдоган сказал, что Турция должна стоять за мир. "В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации", - приводит цитату Эрдогана телеканал.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Ukraynanı müzakirə etmək üçün Putini Türkiyəyə dəvət edib

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