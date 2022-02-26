Эрдоган пригласил Путина в Турцию

"На заседании правящей партии, где главным вопросом была ситуация в Украине, президент Эрдоган сказал, что Турция должна стоять за мир. "В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации", - приводит цитату Эрдогана телеканал.
Эрдоган пригласил Путина в ТурциюЭрдоган пригласил Путина в Турцию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей партии сообщил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию для обсуждений по деэскалации в Украине.
В регионе
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26 февраля 2022 г. 19:07
https://static.report.az/photo/04533c4f-3067-30fd-aef4-906d92143557.jpgРеджеп Тайип Эрдоган
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Ukraynanı müzakirə etmək üçün Putini Türkiyəyə dəvət edib