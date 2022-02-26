Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей партии сообщил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию для обсуждений по деэскалации в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей партии сообщил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию для обсуждений по деэскалации в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

"На заседании правящей партии, где главным вопросом была ситуация в Украине, президент Эрдоган сказал, что Турция должна стоять за мир. "В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации", - приводит цитату Эрдогана телеканал.