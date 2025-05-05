Эрдоган пригласил Дональда Трампа совершить визит в Турцию

Эрдоган пригласил Дональда Трампа совершить визит в Турцию

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента США Дональда Трампа совершить визит в Турцию.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении администрации президента Турции по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Согласно информации, стороны обсудили ряд актуальных вопросов глобальной и региональной повестки, в том числе ситуацию в секторе Газа и Сирии, а также российско-украинский конфликт.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги для развития сотрудничества с США во многих областях, в частности в оборонной промышленности. Он также выразил поддержку позиции президента США о необходимости прекращения конфликтов, с удовлетворением отметил усилия Белого дома по завершению переговорного процесса с Ираном и урегулированию российско-украинского вопроса", - говорится в сообщении.